O número de infectados atualmente com o novo coronavírus é de 106.607. EFE/ANSA

A Itália chegou a 22.170 mortes por Covid-19 após os 525 óbitos registrados nas últimas 24 horas, um número que confirma que as vítimas diárias continuam diminuindo, assim como as pessoas hospitalizadas e que estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

No entanto, o número total de casos, desde que o primeiro foi detectado, em 21 de fevereiro, aumentou 3.786 em relação a ontem, totalizando agora 168.941. Com isso, foi quebrada a tendência de queda desta semana. Desses, 40.164 já foram curados, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borrelli.

O número de infectados atualmente com o novo coronavírus é de 106.607, um aumento de 1.189 em relação a ontem e mais do que nos dois dias anteriores. Destes, 76.778 estão isolados em suas casas com sintomas leves, 26.893 internados em hospitais e 2.936 em UTIs, o menor número desde 21 de março.