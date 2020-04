A França já registrou 20.265 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, após somar nesta segunda-feira 547 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, dos quais 444 ocorreram em hospitais.

De acordo com as autoridades de saúde, do total de mortes, 12.513 foram registradas em hospitais e as outras 7.752 em asilos de idosos e instituições similares, onde o aumento diário de 103 mortes pode não ter ocorrido de um dia para o outro porque o governo recebe essas informações gradualmente.