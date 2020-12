O Japão ainda não conseguiu controlar a terceira onda da propagação da pandemia do novo coronavírus e, nesta quinta-feira, registrou mais um recorde de infectados, com 2.820 casos em 24 horas, assim como em Tóquio, com 602.

O registro de casos em todo o país é o segundo consecutivo, depois dos 2.810 de ontem, sendo que a marca anterior da capital havia sido registrada no sábado (584).