O novo coronavírus levou as autoridades do Irã a cancelar o discurso do líder supremo, Ali Khamenei, por ocasião do Ano Novo Persa no país, onde a doença, até esta terça-feira, causou a morte de 291 pessoas.

O Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmadas 881 novas infecções desde o dia anterior, das quais 54 morreram, subindo a contagem para 8.042 infectados.