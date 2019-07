Os tanques já estão no centro de Washington para a grande festa patriótica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evento que atrairá para a capital do país simpatizantes e críticos do governo.

Trump quer transformar as comemorações do dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, em uma parada militar nacionalista, um desejo que começou a alimentar quando atendeu convite do presidente da França, Emmanuel Macron, e visitou Paris há dois anos para acompanhar o desfile do Dia da Bastilha.