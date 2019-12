O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou em entrevista coletiva em Madri neste domingo, véspera do início da 25ª edição da Cúpula do Clima (COP25), que "o combate à crise climática chegou a um ponto sem volta".

Guterres, que abriu as atividades do evento, explicou que sua mensagem não é de desespero, mas de esperança, embora seja necessário que as pessoas parem de agredir a natureza.