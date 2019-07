A Comissão Europeia irá denunciar a Espanha diante do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) pelo descumprimento da legislação europeia de qualidade do ar em Madri e em Barcelona, segundo confirmaram nesta quarta-feira à Agência Efe fontes comunitárias.

A decisão, que foi votada hoje, mas só será publicada amanhã junto com o resto do pacote de infrações do Executivo comunitário deste mês, significa que a Justiça comunitária irá examinar o caso e pode acabar impondo uma sanção à Espanha.