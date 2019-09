O Comitê Eleitoral Central de Israel publicou na madrugada desta quarta-feira os resultados oficiais das eleições legislativas do país e a distribuição de cadeiras do Parlamento, que confirmam a vitória do partido Azul e Branco.

A legenda liderada por Beni Gantz fechou a apuração definitiva com 33 cadeiras, contra 32 do Likud, de Benjamín Netanyahu, que ganhou uma cadeira com relação aos números divulgados parcialmente no último dia 17.