O advogado de Carlos García Juliá, Daniel Mourad Majzoub, durante uma entrevista com a Efe nesta terça-feira. EFE/Fernando Bizerra

Imagem e arquivo do velório das vítimas do atentado realizado em janeiro de 1977, em Madri. EFE/Arquivo

Carlos García Juliá, condenado por participar de um atentado terrorista em Madri, na Espanha, em 1977, e que está preso no Brasil desde o ano passado, será extraditado nesta quinta-feira, informou nesta terça-feira o advogado de defesa, Daniel Mourad Majzoub, à Agência Efe.

Ainda de acordo com o defensor, os detalhes do traslado e os horários do voo não serão divulgados por questões de segurança, mas a chegada à Espanha está prevista inicialmente para sexta-feira.