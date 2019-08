Os ataques e combates de centenas de grupos armados que convivem no nordeste da República Democrática do Congo (RDC) deixaram nos dois últimos anos quase 2 mil mortos, 100 vítimas de estupros em massa e mais de 3 mil pessoas sequestradas, indica um relatório divulgado nesta quarta-feira pela ferramenta de acompanhamento Kivu Security.

No "Congo, esquecido. Os números por trás da crise humanitária mais longa da África", a Kivu Security documenta entre 1 de junho de 2017 e 26 de junho de 2019 3.015 incidentes violentos nos quais houve 6.555 vítimas só nas províncias do Kivu do Norte e Kivu do Sul, duas das mais afetadas pela violência do nordeste do país.