Pelo menos 12 civis morreram nesta quarta-feira por conta de um ataque da Rússia na província de Idlib, na Síria, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, em meio a um aumento nos conflitos no noroeste do país que deixaram dezenas de combatentes mortos e feridos desde ontem.

Segundo a ONG, pelo menos 12 pessoas morreram hoje e outras 18 ficaram feridas no bombardeio de aviões russos contra um mercado popular na cidade de Maarate Anumane, no sul da província.