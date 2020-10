Os confrontos entre forças militares do Azerbaijão e da Armênia, no enclave separatista de Nagorno Karabakh - de maioria da população armênia dentro do território azeri -, entraram nesta quarta-feira no quarto dia.

"Neste momento, acontecem combates em toda a linha de frente", divulgou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa do Azerbaijão, em nota enviada à imprensa.