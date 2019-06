Os combates entre as forças do governo da Síria e as facções opositoras recomeçaram na manhã desta sexta-feira no norte do país e as baixas em ambos os lados já superam 80, desde que ontem os insurgentes fizeram um ataque contra posições do Exército, que hoje tenta recuperar terreno.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou hoje em comunicado que continuam os confrontos armados entre facções rebeldes e grupos jihadistas, por um lado, e as forças do governo apoiadas pela aviação russa, por outro, em torno da cidade estratégica de Tel Meleh, no norte da província de Hama.