O Senado da Colômbia aprovou nesta quinta-feira, no último debate, a sentença de prisão perpétua para estupradores de crianças, medida que foi aplaudida por diferentes setores do país, dados os constantes relatos desse tipo de crime.

A iniciativa, que foi aprovada por unanimidade, com os votos dos 77 senadores presentes na sessão realizada por videoconferência, devido à pandemia do novo coronavírus, reforma o Artigo 34 da Constituição. Com isso, a prisão perpétua passará a ser uma das penas que os juízes poderão aplicar a esses criminosos.