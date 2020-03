O pacote de estímulo fiscal representa quase o triplo do montante de US$ 700 bilhões concedido após a detonação da crise econômica mundial de 2009. EFE/EPA/AMANDA SABGA

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira um pacote de estímulo fiscal de mais de US$ 2 trilhões - o maior da história - para tentar conter o impacto econômico da pandemia do coronavírus transmissor da Covid-19.

O plano de estímulo, que representa cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, já tinha recebido luz verde do Senado ontem, e com isso resta apenas a assinatura do presidente dos EUA, Donald Trump, para que passe a valer.