A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma medida que proíbe o presidente do país, Donald Trump, de vender armas para Arábia Saudita, Reino Unido, Itália, Espanha, Irlanda do Norte, Emirados Árabes Unidos e Jordânia sem a autorização prévia do Congresso.

Aprovada com 238 votos a favor, entre eles os de quatro republicanos, e 190 contra, a medida já havia passado pelo Senado, mas a expectativa é que o presidente americano exerça seu poder de veto para impedir que a proibição entre em vigor.