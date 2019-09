O atual chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, continuará no cargo após vencer neste domingo as eleições antecipadas com uma margem que permite a escolha de várias coalizões: repetir o polêmico pacto com os ultranacionalistas, girar radicalmente para os Verdes ou recorrer à desgastada grande coalizão com a social-democracia.

Com 37,2% dos votos e 71 cadeiras, Kurz obteve 5,6 pontos percentuais e nove deputados a mais que dois anos atrás, quando forçou outras eleições antecipadas após assumir com o controle do Partido Popular (ÖVP, de centro-direita) e romper o pacto de governo com o Partido Social-Democrata (SPÖ).