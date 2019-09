O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse que o novo governo revisará as controversas leis de segurança que marcaram a agenda anti-imigração do antigo ministro do Interior, Matteo Salvini, mas pediu à União Europeia que seja realmente solidária e não apenas nas palavras.

"Vamos revisar as normas de segurança à luz das observações feitas pelo presidente da República (Sergio Mattarella)", disse Conte, em referência a alguns aspectos das normas anti-imigração consideradas inconstitucionais e contrárias aos direitos humanos.