A 13ª rodada de negociações sobre o cessar-fogo na Síria terminou nesta sexta-feira em Nursultan, capital do Cazaquistão, sem avanços concretos, embora seus participantes tenham destacado progressos no processo de formação do comitê constitucional sírio, um dos principais temas em discussão.

Em uma declaração conjunta divulgada ao término do encontro, Rússia, Irã e Turquia, os três países fiadores do cessar-fogo declarado na Síria em 2016, "expressaram sua satisfação pelos progressos realizados na finalização da composição e do regulamento" do órgão, convocado para redigir a nova Carta Magna do país árabe.