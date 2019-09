O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, pediu nesta quinta-feira ao primeiro-ministro, Boris Johnson, que se desculpe pelo seu comportamento "vergonhoso" e o acusou de alimentar as "divisões" como uma tática política.

Corbyn condenou a linguagem abusiva "censurável" usada ontem à noite pelo líder conservador na Câmara dos Comuns, especialmente contra deputadas trabalhistas que lhe pediram para não usar palavras como "rendição" e "traição" para qualificar atos parlamentares, pois incitam extremistas a atacar os deputados.