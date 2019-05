O líder da oposição no Reino Unido, o trabalhista Jeremy Corbyn, afirmou nesta sexta-feira, após saber da demissão no próximo 7 de junho da primeira-ministra, Theresa May, que seu sucessor "deve deixar o povo decidir sobre o futuro do país" através da "imediata" convocação de eleições gerais.

Na sua conta do Twitter, Corbyn afirmou que May "aceitou agora o que o país está sabendo há meses: não pode governar nem liderar o seu dividido e desintegrado partido".