O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu nesta terça-feira que Boris Johnson "reconsidere a sua posição" à frente do governo, após a Suprema Corte declarar "ilegal" a suspensão do Parlamento ordenada pelo primeiro-ministro britânico.

Em discurso durante o congresso trabalhista em Brighton, Corbyn antecipou que pedirá ao presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, que providencie o mais rápido possível a retomada das sessões parlamentares.