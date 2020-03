A Coreia do Norte realizou neste sábado (data local) seu terceiro teste de armas no mês de março e lançou dois mísseis de curto alcance, segundo oficiais militares da Coreia do Sul.

Os projetos foram disparados pouco antes das 7h (local, 19h de sexta-feira em Brasília) da província de Pyongan do Norte e percorreram uma distância de cerca de 410 quilômetros, com um pico de cerca de 50 quilômetros, antes de caírem nas águas do Mar do Japão, de acordo com os Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS).