A Coreia do Norte colocou em dúvida nesta sexta-feira a realização de uma nova cúpula com os Estados Unidos, devido à falta de progresso no cumprimento dos acordos alcançados anteriormente entre seus respectivos líderes, de acordo com informações da mídia local.

Através de um comunicado assinado pelo assessor do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, Kim Kye Gwan, e divulgado pela agência estatal "KCNA", Pyongyang acusa Washington de "não ter feito nada para implementar a declaração conjunta" assinada por Kim Jong-un e Donald Trump na primeira cúpula realizada em Singapura no ano passado.