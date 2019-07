O governo da Coreia do Sul confirmou que a Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (data local) dois mísseis balísticos de curto alcance a partir da costa leste do país.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o primeiro míssil foi lançado às 5h06 no horário local (17h06 de Brasília) e o segundo 21 minutos depois.