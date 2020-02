O Centro Médico Nacional de Seul anunciou nesta quarta-feira que liberou a primeira pessoa na Coreia do Sul a se recuperar do coronavírus inicialmente registrado na cidade de Wuhan, na China.

Trata-se de um homem sul-coreano de 55 anos que foi o segundo caso de coronavírus detectado no país e passou 13 dias em quarentena antes de testar negativo nos exames. O infectado tinha voltado de uma viagem a Wuhan no dia 22 de janeiro e foi diagnosticado com resultado positivo dois dias depois.