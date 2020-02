O Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças Contagiosas (KCDC) da Coreia do Sul anunciou que foram registrados no país nesta quarta-feira 334 novos casos de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus da China, maior número em apenas um dia de contabilização.

A maioria dos novos infectados, 311, está na cidade metropolitana de Daegu e na província vizinha de Chungcheong do Norte, as áreas mais afetadas pelo avanço do coronavírus, onde a seita cristã Shincheonji se tornou o maior foco da infecção, de acordo com as informações do órgão sanitário.