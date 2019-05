A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-hwa, disse nesta sexta-feira em Budapeste, capital da Hungria, que ainda tem esperança de encontrar sobreviventes do acidente que resultou no naufrágio de uma embarcação turística no rio Danúbio, no qual morreram pelo menos sete sul-coreanos na quarta-feira.

"Mantemos a esperança de encontrarmos todos os afetados, sejam mortos ou vivos", disse a ministra sul-coreana para a imprensa depois de se reunir com o chanceler húngaro, Péter Szijjártó.