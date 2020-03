A associação empresarial Confesercenti informou nesta segunda-feira que a epidemia de coronavírus, que afeta principalmente o norte da Itália, causará perdas de 5 bilhões de euros no consumo turístico do país no primeiro semestre deste ano.

A Confesercenti, que representa empresas italianas do comércio, turismo, artesanato e da pequena indústria, calcula que essa perda ocorrerá se a situação for controlada a curto prazo. Se não for, o prejuízo será muito maior. Só em março e abril, o consumo turístico deverá ser afetado em 4 bilhões de euros, diz o comunicado.