Os dados oficiais indicam que o Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,1% no acumulado dos últimos 12 meses, depois de ter apresentado queda em dezembro. EFE

O efeito do coronavírus se somou à habitual volatilidade dos preços no Ano Novo e fez com que a China apresentasse alta na inflação que não era vista desde 2011, segundo dados oficiais publicados nesta segunda-feira.

De acordo com o Escritório Nacional de Estatística, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), principal indicador, subiu em janeiro para 5,4% no acumulado dos últimos 12 meses, o que representou aumento de 0,9% com relação ao mês anterior.