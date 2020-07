Com uma economia em recessão há pelo menos dois anos, a Argentina vai afundando na crise devido à paralisação das atividades, provocada pela pandemia. EFE/Arquivo

A Argentina registrou nesta quarta-feira 5.782 novos casos de coronavírus, quebrando o recorde nacional diário pela segunda vez seguida, o que elevou o total de infectados desde o começo da pandemia para 141.900, segundo dados do Ministério da Saúde.

Além disso, nesta quarta foram confirmadas outras 98 mortes por Covid-19. Com isso, já são 2.588 vítimas do vírus SARS-CoV-2 no país vizinho.