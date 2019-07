Uma corte de apelações dos Estados Unidos determinou nesta terça-feira que o presidente Donald Trump não tem o direito de bloquear usuários em sua conta do Twitter, uma ação que considera "inconstitucional".

Em uma decisão unânime de um painel de três juízes do Segundo Circuito da Corte de Apelações do país, com base em Nova York, e divulgada em seu site, o magistrado Barrington Parker declarou que sua conclusão se baseia na primeira emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão.