Uma nova polêmica surgiu entre o Canadá e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em plena festa de Natal, com o corte de oito minutos do filme "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" (1992) pela emissora pública canadense "CBC", que contém uma participação especial do magnata.

Os meios de comunicação dos dois países deram nesta sexta-feira destaque a esta polêmica, depois que o programa de televisão favorito de Trump, "Fox & Friends", da "Fox News", denunciou ontem a suposta "censura" da emissora canadense, lembrando que a eliminação deste trecho ocorreu de fato há cinco anos por razões comerciais.