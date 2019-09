A costa nordeste da América do Sul, por consequência, parte do litoral brasileiro, está sofrendo impacto nesta sexta-feira do furacão Lorenzo, de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, que tem que vai até 5, em ordem de força, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

De acordo com o boletim divulgado pelo instituto às 6h (de Brasília), Lorenzo está no meio do Oceano Atlântico, a 2.605 quilômetros a sudoeste das ilhas de Cabo Verde.