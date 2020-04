A Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, matou 24 profissionais da área de saúde na Turquia, enquanto o número de infectados entre as equipes que atuam no combate à doença é de 1.307, denunciou nesta quarta-feira o sindicato dos médicos do país.

De acordo com as estatísticas apresentadas, dois terços dos contágios foram registrados na cidade de Istambul, a maior do país, onde também foram detectados 60% dos casos gerais do país.