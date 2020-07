A pandemia da Covid-19 na África do Sul, agora o quinto país do mundo com os casos mais ativos, continua crescendo rapidamente, registrando até o momento 3,3 mil mortes e 200 mil infecções devido à propagação explosiva do vírus nas áreas de Pretória e Johanesburgo nas últimas duas semanas.

De acordo com dados mais recentes revelados pelo Ministério da Saúde sul-africano, o país já registra 205.721 infecções e 3.310 mortes, enquanto 97.848 pessoas se recuperaram da doença.