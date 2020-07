O número de mortes por Covid-19 em todo o mundo passou de 650 mil nesta segunda-feira, com os Estados Unidos liderando o número de vítimas do novo coronavírus, com cerca de um quarto do total, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

A compilação da Johns Hopkins, que se baseia em fontes oficiais globais, coloca os óbitos em 650.029, das quais 147.143 foram nos Estados Unidos e 87.004 no Brasil.