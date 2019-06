A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner compareceu na manhã desta segunda-feira à quarta audiência do julgamento no qual é acusada chefiar uma quadrilha que cometeu crimes em concessão de obras públicas enquanto esteve no poder entre 2007 e 2015.

A audiência, que começou pouco antes das 10h (horário de Brasília) em Buenos Aires, continua com a leitura das acusações fundamentadas pelos promotores do caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.