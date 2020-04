Os cruzeiros Zaandam e Rotterdam, ambos da empresa Holland America Line (HAL), foram autorizados nesta quinta-feira a ancorar em Port Everglades, no sudeste do estado da Flórida (Estados Unidos), para o desembarque da maioria das pessoas a bordo, algumas delas infectadas pelo novo coronavírus.

A companhia confirmou que o Condado de Broward e o Comando Unificado (formado por membros da Guarda Costeira dos EUA e do Departamento de Saúde da Flórida) autorizaram o Rotterdam, que foi o primeiro a chegar, e o Zaandam a desembarcarem passageiros e tripulação em Port Everglades, na cidade de Fort Lauderdale, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Miami.

A prioridade hoje será a saída de pessoas que precisam de cuidados médicos, e o restante vai desembarcar nesta sexta-feira, segundo a HAL.

"Esses viajantes poderiam ter sido qualquer um de nós ou de nossas famílias, apanhados de surpresa no meio desse fechamento sem precedentes das fronteiras do mundo que ocorreu em questão de dias e sem aviso prévio", declarou o presidente da empresa, Orlando Ashford, em comunicado.

O Zaandam iniciou uma viagem de um mês pela América do Sul em Buenos Aires, no dia 7 de março, e a previsão era de terminá-la na próxima terça-feira, em Port Everglades. Entretanto, o passeio se tornou um pesadelo, e quatro pessoas morreram a bordo.

Foi relatado um surto de uma doença com sintomas semelhantes aos da gripe, com cerca de 200 pessoas afetadas, e nenhum desembarque foi autorizado após a última parada, em Punta Arenas, no Chile, em 14 de março.

Pelo menos 14 pessoas testaram positivo para Covid-19 a bordo, segundo a empresa, que socorreu o Zaandam enviando o Rotterdam para a transferência de passageiros, uma operação realizada em águas do Panamá no último fim de semana.