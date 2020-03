As autoridades de Cuba confirmaram, nesta sexta-feira, que chegou a 80 casos no país do novo coronavírus - 13 a mais do que ontem, incluindo quatro menores de idade -, e mantém 1.851 pessoas isoladas preventivamente nas unidades de saúde, além de quatro pacientes que tiveram alta.

Segundo o Ministério de Saúde Pública cubano (Minsap), dos 73 pacientes internados por conta da Covid-19, há um cubano de 63 anos em estado crítico e dois pacientes graves: outro cubano de 38 anos e um francês de 72 anos.