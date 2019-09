Cuba denunciou neste sábado, na Assembleia Geral da ONU, a "baixeza e podridão" do governo dos Estados Unidos, com uma feroz crítica ao endurecimento das políticas do presidente Donald Trump contra a ilha e contra o governo da Venezuela.

"No último ano, o governo americano aumentou qualitativamente as suas medidas de hostilidade e bloqueio contra Cuba", declarou o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.