Cuba anunciou nesta sexta-feira o fechamento de suas fronteiras, exceto para residentes e atividades comerciais, a fim de evitar a chegada de novos casos de Covid-19 ao país, que já tem 21 pessoas com a doença transmitida pelo novo coronavírus e pelo menos mais 500 em isolamento preventivo.

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, fez o anúncio em rede de televisão durante um programa especial no qual anunciava as últimas medidas governamentais contra a pandemia, que ele classificou como "um desafio sem precedentes" que "não foi capaz de ser contido pelas sociedades mais desenvolvidas do planeta".