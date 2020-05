O Ministério da Saúde de Cuba anunciou nesta sexta-feira que o país registrou mais três mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, elevando o total para 64, enquanto o número de casos de infecção subiu em 36 e alcançou a marca de 1.537.

De acordo com as informações apresentadas pelas autoridades locais, as vítimas contabilizadas no boletim de hoje, viviam na capital, Havana, tinham 86, 72 e 58 anos e apresentavam doenças crônicas antes de contrair a enfermidade.