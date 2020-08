Cuba registrou nesta segunda-feira o recorde de casos de infecção pelo coronavírus, com 93, superando os 74 contabilizados em 1º de maio, de acordo com dados divulgados pelo Ministério de Saúde Pública do país (Minsap).

Dessa forma, foram 3.046 resultados positivos em testes de diagnóstico desde o início da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo patógeno.