A Conferência Internacional sobre a Democracia na Venezuela terminou nesta terça-feira com poucas novidades e tendo os Estados Unidos como protagonistas após o anúncio de um bloqueio econômico contra o governo de Nicolás Maduro.

Apesar de representantes de 57 países e três organizações internacionais terem participado da reunião no Peru, foram o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, e o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, que concentraram as atenções ao expor a posição do governo de Donald Trump para solucionar a crise na Venezuela.