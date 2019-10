19 out 2019

EFE Beirute 19 out 2019

As Forças Democráticas da Síria (FSD), uma aliança de milicias liderada por curdos, exigiram neste sábado que os Estados Unidos pressionem a Turquia a cumprir a trégua e abrir um corredor humanitário para a evacuação das vítimas civis da cidade de Ras al-Ayn, no norte do território sírio.

"Nós nos comprometemos a acatar o cessar-fogo e segui-lo, mas ao mesmo tempo exigimos que a parte americana o acate e que também pressione a parte turca para que abra o corredor e nos permita evacuar os feridos e civis que estão na cidade sitiada de Ras al-Ayn", declarou em comunicado o comandante-geral das FSD, Mazlum Abdi.