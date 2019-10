As Forças Democráticas Sírias (FDS), a principal aliança de milícias lideradas por curdos, confirmaram neste domingo que se retiraram totalmente da cidade de Ras al-Ayn, localizada no nordeste da Síria e na fronteira com a Turquia, como estipulava a trégua pactada com o governo turco.

"Como parte do cessar-fogo temporário das operações militares com a parte turca e por mediação americana, a cidade de Ras al-Ayn foi completamente evacuada pelos combatentes das Forças Democráticas Sírias. Não há mais nenhum combatente dentro da cidade", afirmou pelo Twitter um porta-voz das milícias, Kino Gabriel.