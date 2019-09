O furacão Dorian voltou a ganhar força e retornou à categoria 3, com ventos máximos sustentados de quase 115 milhas por hora (185 km/h), enquanto se desloca em direção norte-noroeste pelo litoral próximo aos estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul, após ter passado por Flórida e Geórgia.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou às 8h (hora local; 9h em Brasília) que o furacão que devastou várias ilhas das Bahamas desde o domingo passado se encontra 70 milhas (115 km) a sul-sudeste de Charleston, na Carolina do Sul, e cerca de 170 milhas (275 km) a sul-sudoeste de Wilmington, na Carolina do Norte.