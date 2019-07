A extensão da camada de gelo na Antártida foi a mais baixa em maio desde que há registros, informou nesta terça-feira em entrevista coletiva a porta-voz da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Clare Nullis.

O aumento do degelo na Antártida se acentuou a partir de 2014, ano no qual, após mais de 30 anos de aumento da camada gelada, foi observada uma diminuição sem precedentes desde que existem os satélites, de acordo com a organização.