O jogador do Barcelona Dembelé (d). EFE/Arquivo

O francês Ousmane Dembélé, atacante do Barcelona, passou por cirurgia nesta terça-feira na cidade de Turku, na Finlândia, após romper o tendão proximal do bíceps femoral da perna direita e desfalcará a equipe catalã por seis meses, de acordo com informações dos médicos da clube.

O jogador foi operado pelo médico Lasse Lempainen, especialista nesse tipo de lesão, o francês esteve acompanhado pelo secretário técnico do clube, Eric Abidal, e pelo médico do Barça, Daniel Florit.